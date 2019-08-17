Кудрявцев объяснил, в чем феномен Тутберидзе

Член тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Виктор Кудрявцев в интервью «СЭ» признался, что видит уникальность методов Этери Тутберидзе в системе подготовки спортсменов.

— Система подготовки — сказал Кудрявцев. — Лед, хореография, ОФП, СФП. И трудолюбие тренера, которое передается ученикам. Плюс высокий уровень нагрузок, позволяющий создать стабильность в соревновательных выступлениях.

— Можно ли говорить, что фактор господдержки серьезно влияет на успехи россиян? Мы хвалим частные школы, но ведь представители «Самбо-70» выигрывают и потому, что Алина Загитова может с утра до вечера кататься. У североамериканцев и японцев такой возможности нет.

— Конечно, влияет. Возможности таких центров подготовки огромны. Но их нельзя сравнивать со школами, туда уже приходят лучшие. (Дмитрий Кузнецов)

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