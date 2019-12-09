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Кудрявцев не считает, что Загитовой следует заканчивать карьеру

02:14
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Заслуженный тренер России Виктор Кудрявцев поделился мнением об Алине Загитове. В финале «Гран-при» она заняла последнее место.

— Сейчас многие говорят, что Загитовой надо заканчивать, мол, она уже не соответствует другим ученицам Тутберидзе, — цитируют Кудрявцева «Известия». — Я с этим категорически не согласен. Все знают, как она может чисто кататься. И если Косторная выигрывает без четверных прыжков, то почему этого не может сделать Алина? База у нее тоже очень сильная, как, впрочем, и характер. Так что не удивлюсь, если она выиграет чемпионат России в Красноярске.

Фигурное катание: серия «Гран-при», календарь, зачет, новости и обзоры

Дополнительная информация

https://iz.ru/952046/timur-ganeev/turin-vykhodnogo-dnia-alena-kostornaia-pobedila-v-finale-gran-pri

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