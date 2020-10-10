Кубок России по фигурному катанию в Москве: расписание и трансляции

Евгения Медведева после возвращения в группу Тутберидзе пропустит второй подряд этап Кубка. Причина — проблемы со спиной.

Все выступления в прямом эфире показывает Первый канал. Трансляция этапа Кубка России в Москве онлайн — на сайте телекомпании.

Фигурное катание. Кубок России. Второй этап. Москва. «Мегаспорт». Расписание

10 октября, суббота

13.15 Танцы. Ритм-танец

14.20 Мужчины. Короткая программа

16.00 Женщины. Короткая программа

17.40 Пары. Короткая программа

18.30 Пары (юниоры). Короткая программа

11 октября, воскресенье

14.30 Танцы. Произвольный танец

15.45 Мужчины. Произвольная программа

17.40 Женщины. Произвольная программа

19.30 Пары. Произвольная программа

20.15 Пары. Произвольная программа

12 октября, понедельник

13.45 Юноши. Короткая программа

16.20 Девушки. Короткая программа

18.15 Танцы (юниоры). Ритм-танец

13 октября, вторник

13.00 Юноши. Произвольная программа

16.00 Девушки. Произвольная программа

19.00 Танцы (юниоры). Произвольный танец

Состав участников во взрослом разряде (возможны изменения):

Мужчины: Максим Варакин, Никита Вахрушев, Алексей Ерохов, Марк Кондратюк, Артем Лежеев, Петр Гуменник, Артем Ковалев, Александр Самарин, Евгений Семененко, Антон Шулепов.

Женщины: Алина Забора, Вита Карева, Арина Онищенко, Анна Сидорова, Мария Талалайкина, Камила Валиева, Станислава Константинова, Александра Трусова, Анна Фролова, Валерия Шульская, Дарья Усачёва.

Пары: Ясмина Кадырова — Иван Бальченко, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин.

Танцы на льду: Софья Карташова — Илья Карпов, Катерина Екатерина — Евгений Устенко, Елизавета Пасечник — Егор Колосовский, Аннабель Морозов — Андрей Багин, Виктория Синицина — Никита Кацалапов.