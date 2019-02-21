Финал Кубка России-2019. Произвольная программа девушек. Видеотрансляция

С 18 по 22 февраля в Великом Новгороде проходит финал Кубка России-2019 по фигурному катанию.

Первый канал в прямом эфире показывает соревнования мужчин, женщин и девушек. Видеотрансляция произвольной программы девушек будет доступна на этой странице, начало – 14.55 (время московское).

Порядок выступления участниц одиночного турнира девушек в финале Кубка России-2019 в произвольной программе

Первая разминка

1 (стартовый номер). Ева Кобзарь (место после короткой программы – 9, результат – 55,35)

2. Мария Павлова (10, 51,92)

3. Анастасия Шаботова (8, 55,98)

4. Дарья Усачева (7, 61,64)

5. Виктория Сафонова (6, 64,08)

Вторая разминка

6. Мария Смирнова (4, 64,96)

7. Николь Вайткус (5, 64,78)

8. Анна Фролова (3, 65,07)

9. Анастасия Костюк (2, 67,45)

10. Майя Хромых (1, 70,11)

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