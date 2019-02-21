Финал Кубка России-2019. Короткая программа мужчин. Видеотрансляция

С 18 по 22 февраля в Великом Новгороде проходит финал Кубка России-2019 по фигурному катанию.

Первый канал в прямом эфире показывает соревнования мужчин, женщин и девушек. Видеотрансляция короткой программы мужчин будет доступна на этой странице, начало – 16.55 (время московское).

Порядок выступления участников одиночного турнира мужчин в финале Кубка России-2019 в короткой программе

Первая разминка

1 (стартовый номер). Макар Игнатов

2. Александр Петров

3. Артем Лежеев

4. Андрей Лазукин

Вторая разминка

5. Роман Савосин

6. Егор Мурашов

7. Дмитрий Алиев

8. Артем Ковалев

Третья разминка

9. Антон Шулепов

10. Владимир Самойлов

11. Константин Милюков

12. Артур Дмитриев

13. Владислав Катичев

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