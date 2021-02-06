Кубок Первого канала по фигурному катанию: короткая программа в 17.45
6 февраля в Москве пройдут короткие программы на командном турнире по фигурному катанию — Кубке Первого канала. Начало в 17.00 (мск).
5 февраля прошел прыжковый фестиваль и показательные выступления двух капитанов команд — Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Фигуристки одержали победу над мужской командой.
Команда Алины Загитовой
Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро
Аннабель Морозова — Андрей Багин
Елизавета Худайбердиева — Егор Базин
Команда Евгении Медведевой
Александра Степанова — Иван Букин
Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин
Софья Шевченко — Игорь Еременко
Следить за трансляцией коротких программ (начнется в 17.45) можно в эфире Первого канала. Она также будет доступна на сайте 1tv.ru.
Кубок Первого канала по фигурному катанию: Загитова против Медведевой на главном командном турнире года, участники и расписание
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