Кубок Первого канала по фигурному катанию: трансляция коротких программ в 17.45
10:00
6 февраля в Москве пройдут короткие программы на командном турнире по фигурному катанию — Кубке Первого канала. Начало в 17.00 (мск).
5 февраля прошел прыжковый фестиваль и показательные выступления двух капитанов команд — Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Фигуристки одержали победу над мужской командой.
Составы команд Медведевой и Загитовой можно узнать здесь.
Следить за трансляцией коротких программ (начнется в 17.45) можно в эфире Первого канала. Она также будет доступна на сайте 1tv.ru.
Кубок Первого канала по фигурному катанию: Загитова против Медведевой на главном командном турнире года, участники и расписание
Опрос
проголосовало: 53166Все опросы
За какой фигуристкой вы следите наиболее внимательно?
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю