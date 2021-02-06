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Кубок Первого канала по фигурному катанию: трансляция коротких программ в 17.45

10:00
Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Алина Загитова (слева направо). Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Алина Загитова (слева направо). Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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6 февраля в Москве пройдут короткие программы на командном турнире по фигурному катанию — Кубке Первого канала. Начало в 17.00 (мск).

5 февраля прошел прыжковый фестиваль и показательные выступления двух капитанов команд — Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Фигуристки одержали победу над мужской командой.

Составы команд Медведевой и Загитовой можно узнать здесь.

Следить за трансляцией коротких программ (начнется в 17.45) можно в эфире Первого канала. Она также будет доступна на сайте 1tv.ru.

Кубок Первого канала по фигурному катанию: Загитова против Медведевой на главном командном турнире года, участники и расписание

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