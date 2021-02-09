Командный Кубок Первого канала по фигурному катанию будет проводиться на регулярной основе — турнир задумывался как формат, который будет развиваться. Об этом 9 февраля сообщила руководитель дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова.

«Да, безусловно, — цитирует ТАСС Черносвитову. — Кубок Первого канала задумывался не как разовое мероприятие, а как формат, который хотелось бы развивать в будущем, причем достаточно разнообразно. Нам кажется, что мы сделали правильный шаг в нужном направлении, теперь работаем дальше. Да, мы постараемся всех удивить еще раз».

Первый турнир прошел в Москве с 5 по 7 февраля, в первый день состоялся прыжковый фестиваль, 6-7 февраля в короткой и произвольной программах состязались две команды — «Красная машина» (капитан — Алина Загитова) и «Время первых» (капитан — Евгения Медведева). Победителями стала команда Загитовой.