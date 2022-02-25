Кубок Первого канала перенесен из Сочи в Москву

Командный турнир по фигурному катанию «Кубок Первого канала» перенесен из Сочи в Москву, информирует Федерация фигурного катания на коньках на официальном сайте. Сообщается, что соревнования пройдут на ледовой ЦСКА Арене ЗИЛ. Причиной переноса названы форс-мажорные обстоятельства.

Также несколько изменен регламент самих соревнований. В течение двух дней, 6-7 марта, состоятся командные соревнования. Начало — в 17.30 часов

8 марта, как и планировалось ранее, в «Мегаспорте» пройдут показательные выступления сильнейших фигуристов России — участников Олимпийских игр в Пекине «Чемпионы наших сердец». Начало выступлений — в 18 часов.

Кубок Первого канала — это коммерческий турнир по фигурному катанию, организованный Федерацией фигурного катания на коньках России и Первым каналом. Первые соревнования состоялись год назад — с 5 по 7 февраля в Москве во Дворце спорта «Мегаспорт».

Турнир включал в себя два этапа с раздельным зачетом — прыжковый турнир и командные соревнования. Прыжковый турнир проводился в первый день соревнований, в нем соревновались 2 команды по 4 участника: женщины против мужчин. Затем сформированы команды для последующих двух дней соревнований: «Красная машина» и «Время первых». Капитанами команд были Алина Загитова и Евгения Медведева.

Оба капитана по очереди приглашали фигуристов в свои команды. В командных соревнованиях приглашенные фигуристы соревновались в короткой, произвольной программах мужского, женского одиночного катания, парного фигурного катания и спортивных танцах на льду, их результаты суммировались для командных очков. Лучшая команда определялась по общей сумме баллов.