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Кубок Первого канала может пройти в начале марта в Сочи

Кубок Первого канала по фигурному катанию планируют провести в начале марта в Сочи
16:25

Проведение Кубка Первого канала по фигурному катанию сезона-2021/2022 запланировано на начало марта. Турнир пройдет в ледовом дворце «Айсберг» в Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России Александра Когана.

В 2021 году Кубок Первого канала проводился на льду арены «Мегаспорт» в Москве с 5 по 7 февраля. В первый день соревнований состоялся прыжковый фестиваль, а во второй и третий день в короткой и произвольной программах состязались две команды — «Красная машина» (капитан — Алина Загитова) и «Время первых» (капитан — Евгения Медведева). Победила команда Загитовой.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12896761

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Иван Шитик все материалы автора
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