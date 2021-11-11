Кубок Первого канала может пройти в начале марта в Сочи

Проведение Кубка Первого канала по фигурному катанию сезона-2021/2022 запланировано на начало марта. Турнир пройдет в ледовом дворце «Айсберг» в Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России Александра Когана.

В 2021 году Кубок Первого канала проводился на льду арены «Мегаспорт» в Москве с 5 по 7 февраля. В первый день соревнований состоялся прыжковый фестиваль, а во второй и третий день в короткой и произвольной программах состязались две команды — «Красная машина» (капитан — Алина Загитова) и «Время первых» (капитан — Евгения Медведева). Победила команда Загитовой.