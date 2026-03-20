Кубок Первого канала 2026, фигурное катание: время начала, расписание, состав участников

Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге 21 и 22 марта. В субботу состоится короткая программа и будет проведен конкурс мастерства на льду, а в воскресенье пройдут произвольная программа и прыжковый баттл и командные эстафеты. Начало каждого соревновательного дня — в 14.00 по московскому времени.

Состав участников Кубка Первого канала

Команда Москвы: Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Никита Сарновский, Григорий Федоров, Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков, Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано, Александра Степанова — Иван Букин.

Команда Санкт-Петербурга: Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Ксения Гущина, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова, Юлия Артемьева — Дмитрий Брюханов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Василиса Кагановская — Максим Некрасов, Екатерина Миронова — Евгений Устенко.

В полном объеме турнир покажет сайт Первого канала 1tv.ru, часть соревнований также будут транслироваться в сетке федерального телеэфира. Следить за турниром можно в разделе фигурного катания на сайте «СЭ».