Кто самая известная российская фигуристка. Выбор россиян вас удивит

В эфире известной передачи «Сто к одному» попытались дать ответ на вопрос о самой известной российской фигуристке. В эпизоде от 5 июля одним из вопросов был «Самая известная российская фигуристка?»

Команды играли в «Игру наоборот», где нужно угадать наименее популярный ответ из шести спрятанных на табло. Как часто говорит ведущий Александр Гуревич, такие версии давали опрошенные на улицах люди.

В итоге позиции распределились следующим образом (от менее к самой популярной).

6. Александра Трусова

5. Ирина Слуцкая

4. Евгения Медведева

3. Татьяна Навка

2. Алина Загитова

1. Ирина Роднина