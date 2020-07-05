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Кто самая известная российская фигуристка. Выбор россиян вас удивит

5 июля 2020, 15:56
Ирина Роднина, Алина Загитова, Татьяна Навка.
Ирина Роднина, Алина Загитова, Татьяна Навка.
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В эфире известной передачи «Сто к одному» попытались дать ответ на вопрос о самой известной российской фигуристке. В эпизоде от 5 июля одним из вопросов был «Самая известная российская фигуристка?»

Команды играли в «Игру наоборот», где нужно угадать наименее популярный ответ из шести спрятанных на табло. Как часто говорит ведущий Александр Гуревич, такие версии давали опрошенные на улицах люди.

В итоге позиции распределились следующим образом (от менее к самой популярной).

6. Александра Трусова

5. Ирина Слуцкая

4. Евгения Медведева

3. Татьяна Навка

2. Алина Загитова

1. Ирина Роднина

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