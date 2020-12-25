Кто победит на турнире года Щербакова, Валиева, Трусова? Обойдет ли Туктамышева юных соперниц? Live — в 21:00
В пятницу не хватающий лайков с неба Дмитрий Кузнецов и две очаровательных журналистки раздела фигурного катания Анастасия Рацкевич и Анастасия Плетнева на You Tube канале «СЭ» обсудят короткие программы женщин на чемпионате России. Начало — в 21:00.
Главные темы эфира:
— Тройной аксель Александры Трусовой: нужен ли он ей?
— Судейство: завышены ли оценки Камилы Валиевой?
— Возрастной ценз: нужно ли соревнование между 24-летней Елизаветой Туктамышевой и юными фигуристками?
— Анна Щербакова в тени: пойдет ли ей на пользу высокое внимание к соперницам?
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