Кто победит на турнире года Щербакова, Валиева, Трусова? Обойдет ли Туктамышева юных соперниц? Live

В пятницу не хватающий лайков с неба Дмитрий Кузнецов и две очаровательных журналистки раздела фигурного катания Анастасия Рацкевич и Анастасия Плетнева на You Tube канале «СЭ» обсудят короткие программы женщин на чемпионате России.

Главные темы эфира:

— Тройной аксель Александры Трусовой: нужен ли он ей?

— Судейство: завышены ли оценки Камилы Валиевой?

— Возрастной ценз: нужно ли соревнование между 24-летней Елизаветой Туктамышевой и юными фигуристками?

— Анна Щербакова в тени: пойдет ли ей на пользу высокое внимание к соперницам?