ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Кто из фигуристок победит на «Гран-при России». Прогноз Марии Бутырской

12:46
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Мария Бутырская в беседе с «СЭ» поделилась своими ожиданиями перед стартом этапа «Гран-при России» в Москве.

— Турнир интересный, буду за ним следить. Фаворитов нет, каждая из наших девчонок может выстрелить, — сказала Бутырская «СЭ». — Конечно, главные действующие лица — это те фигуристки, которые вступали на чемпионате Европы. Они более опытные. Наверное, борьба развернется между ними.

Алине Загитовой невозможно было заявиться на этот турнир. Одно дело, если бы она готовилась. К этому же надо проходить через этапы кубка России. Девчонки выступали, готовились, у них сезон, а как можно пойти кататься на этапе «Гран-при», если ты сезон пропускаешь? Зачем Алине это нужно? Так что здесь никаких вариантов не было. (Сергей Федоров)

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