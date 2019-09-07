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Ксения Столбова: «Мы так привыкли с Новоселовым друг к другу, словно катаемся пять лет»

17:57

Российская фигуристка Ксения Столбова, впервые выступавшая на публике с Андреем Новоселовым, отметила, что ей было очень комфортно кататься с новым партнером. Дуэт представил короткую программу на контрольных прокатах сборной России.

— Мы так привыкли друг к другу, скатались, словно вместе уже лет пять, все было прям по-домашнему — сказала Столбова. — Костюмы пока сделать не успели, а с планами по соревнованиям в сезоне определимся после этих прокатов.

Пара тренируется под руководством Николая Морозова в Перми и представит произвольную программу в воскресенье 8 сентября вместе с другими российскими дуэтами. В паре с Федором Климовым Столбова — олимпийская чемпионка в командном турнире и серебряный в личном турнире Сочи-2014. (Екатерина Беспалова)

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