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Ксения Столбова: «Мои эмоции после проката? Я соскучилась!»

18:36
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Новая спортивная пара Ксения Столбова и Андрей Новоселов, исполнившие произвольную программу на контрольных прокатах сборной России отметили, что выступление при таком количестве было для них крайне волнительным.

— Я ведь уже сколько не каталась, в последний раз в контрольных прокатах я участвовала в сезоне- сказала Столбова. — Для меня это тоже было непривычно. Фанаты во Франции? Они гораздо спокойнее.

Пара тренируется под руководством Николая Морозова в Перми. В паре с Федором Климовым Столбова — олимпийская чемпионка в командном турнире и серебряный в личном турнире Сочи-2014. (Екатерина Беспалова)

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