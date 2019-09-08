Ксения Столбова: «Мои эмоции после проката? Я соскучилась!»

Новая спортивная пара Ксения Столбова и Андрей Новоселов, исполнившие произвольную программу на контрольных прокатах сборной России отметили, что выступление при таком количестве было для них крайне волнительным.

— Я ведь уже сколько не каталась, в последний раз в контрольных прокатах я участвовала в сезоне- сказала Столбова. — Для меня это тоже было непривычно. Фанаты во Франции? Они гораздо спокойнее.

Пара тренируется под руководством Николая Морозова в Перми. В паре с Федором Климовым Столбова — олимпийская чемпионка в командном турнире и серебряный в личном турнире Сочи-2014. (Екатерина Беспалова)