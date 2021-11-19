Ксения Синицына отказалась исполнять четверные прыжки на «Гран-при Франции»

Российская фигуристка Ксения Синицына прокомментировала свой прокат короткой программы на «Гран-при Франции» и рассказала о планах на произвольную программу.

«Думаю, что я откатала здесь лучше, чем на прошлом этапе в Америке, — сказала Синицына. — Я работала над хореографией, ускорением, изучала заходы на прыжки, чтобы они все были четкие, ясные. Изменения в программе? Нет, мы ничего не меняли, программа у меня осталась та же, что и была. Только дорабатывали нюансы. Четверной? К сожалению, пока не буду планировать, контент будет такой же как в Америке, ультра-си пока не будет. Я работаю над прыжком, но сейчас пока не готова делать его в программе».

За короткую программу россиянка набрала 69,89 балла и занимает промежуточное первое место.