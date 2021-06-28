Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Ксения Синицына исполнила четверной прыжок на тренировке

15:10
Теги:

Российская фигуристка Ксения Синицына исполнила четверной тулуп на тренировке.

«Работа в процессе», — написала Синицына в сторис Instagram.

Публикация от Kseniia Sinitsyna Fan (@teamksinitsyna)

16-летняя фигуристка является чемпионкой юношеской Олимпиады-2020 в командном турнире и серебряным призером — в личных соревнованиях.

В первой половине сезона-2020/21 Синицына не участвовала в соревнованиях из-за травмы ноги. В феврале ее не допустили до участия в финале Кубка России.

Читайте также

Как росли зарплаты в сборной России. От 500 долларов в 1990-е до 7 миллионов Хиддинка и Капелло
Павлова объявила бойкот корреспонденту Занину. И четырежды промазала в эстафете
«Думали отказаться от программы Туктамышевой». Хореограф Никита Михайлов — об олимпийском сезоне и работе с топовыми фигуристами
Нидерланды намерены отправить в отставку Де Бура после вылета с Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд