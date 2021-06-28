Ксения Синицына исполнила четверной прыжок на тренировке
15:10
Российская фигуристка Ксения Синицына исполнила четверной тулуп на тренировке.
«Работа в процессе», — написала Синицына в сторис Instagram.
16-летняя фигуристка является чемпионкой юношеской Олимпиады-2020 в командном турнире и серебряным призером — в личных соревнованиях.
В первой половине сезона-2020/21 Синицына не участвовала в соревнованиях из-за травмы ноги. В феврале ее не допустили до участия в финале Кубка России.
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