Ксения Синицына исполнила четверной прыжок на тренировке

Российская фигуристка Ксения Синицына исполнила четверной тулуп на тренировке.

«Работа в процессе», — написала Синицына в сторис Instagram.

16-летняя фигуристка является чемпионкой юношеской Олимпиады-2020 в командном турнире и серебряным призером — в личных соревнованиях.

В первой половине сезона-2020/21 Синицына не участвовала в соревнованиях из-за травмы ноги. В феврале ее не допустили до участия в финале Кубка России.