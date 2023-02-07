Крылова пожелала здоровья Костомарову

Тренер по фигурному катанию Анжелика Крылова пожелала здоровья олимпийскому чемпиону Роману Костомарову.

«Состояние Романа Костомарова? Конечно, я слежу, но не могу это комментировать. Естественно, я желаю ему здоровья. Главное, чтобы он выжил и вышел из этой ситуации», — приводит слова Крыловой Legalbet.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Позднее его подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала. 45-летний фигурист столкнулся с осложнениями на фоне болезни, у него сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.

7 февраля появилась информация о том, что спортсмену ампутировали обе стопы из-за осложнений на фоне пневмонии.