Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева в видеоинтервью Первому каналу отметила, что надеется выучить четверной тулуп.

Круто, когда девушки прыгают четверные, это завораживает, — сказала Туктамышева. — Думаю, для меня реально сделать четверной тулуп. В моих мыслях соперничать все-таки возможно.

Фигуристка официально начнет сезон на первом этапе «Гран-при» в Лас-Вегасе, который пройдет с 18 по до 20 октября.