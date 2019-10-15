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«Круто, когда девушки прыгают четверные, это завораживает». Туктамышева — о настрое на предстоящий сезон

09:57
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Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева в видеоинтервью Первому каналу отметила, что надеется выучить четверной тулуп.

Круто, когда девушки прыгают четверные, это завораживает, — сказала Туктамышева. — Думаю, для меня реально сделать четверной тулуп. В моих мыслях соперничать все-таки возможно.

Фигуристка официально начнет сезон на первом этапе «Гран-при» в Лас-Вегасе, который пройдет с 18 по до 20 октября.

Дополнительная информация

https://youtu.be/9sAqDD14bP8?t=113

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