«Крепко долбанулся». Российский фигурист хромая ушел с контрольных прокатов в Москве

Фигурист Макар Игнатов, подопечный Евгения Рукавицына, в ходе проката произвольной программы в «Мегаспорте» упал два раза и допустил несколько ошибок на прыжках. После проката 20-летний россиянин покинул лед на одной ноге.

— Не знаю, почему так получилось. Приложился жестко после первого риттбергера, крепко долбанулся. Головой не смог собраться на остальное. Травма? Посмотрим, надеюсь, нет. Увидим. (Дмитрий Кузнецов)