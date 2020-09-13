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«Крепко долбанулся». Российский фигурист хромая ушел с контрольных прокатов в Москве

16:35

Фигурист Макар Игнатов, подопечный Евгения Рукавицына, в ходе проката произвольной программы в «Мегаспорте» упал два раза и допустил несколько ошибок на прыжках. После проката 20-летний россиянин покинул лед на одной ноге.

— Не знаю, почему так получилось. Приложился жестко после первого риттбергера, крепко долбанулся. Головой не смог собраться на остальное. Травма? Посмотрим, надеюсь, нет. Увидим. (Дмитрий Кузнецов)

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