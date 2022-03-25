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Сегодня, 19:29

«Красная машина» завоевала второе очко в прыжковом турнире на Кубке Первого канала

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Команда Анны Щербаковой выиграла второй раунд прыжкового турнира на Кубке Первого канала по фигурному катанию, который проходит в Саранске.

Михаил Коляда, Камила Валиева, Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Кубок Первого канала: онлайн-трансляция прыжкового турнира

Олимпийская чемпионка вместе с Михаилом Колядой, Андреем Мозалевым, Аделией Петросян, Софьей Самоделкиной, Макаром Игнатовым и Софьей Акатьевой забрали 79,75 очка. Команда Марка Кондратюка взяла только 66,15.

По итогам двух раундов «Красная машина» выигрывает у «Времени первых» со счетом 2:0.

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