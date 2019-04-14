Красивый показательный номер Синициной и Кацалапова на командном ЧМ. Видео

Российская пара Виктория Синицына и Никита Кацалапов, которые стали вторыми в ритм-танце и в произвольном танце на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке, выступили со своей показательной программой.

Дуэт в нынешнем сезоне стал чемпионом страны, завоевал серебро чемпионата мира и финала "Гран-при".

Напомним, что российские фигуристы вернули максимальную квоту в танцах на льду по итогам выступления на чемпионате мира в Сайтаме. На турнире в 2020 году сможет выступить три дуэта из России.

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