ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

«Красавица!» Пользователи в восторге от летних фото Трусовой

17 июля 2020, 18:46
Александра Трусова. Фото Instagram
Александра Трусова. Фото Instagram
Теги:

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала новые фото в Instagram.

Спортсменка поделилась своим настроением и радостью от того, как проводит время.

— Настроение — лето — подписала публикацию Трусова.

Пользователи в комментариях оценили пост спортсменки.

— Очень милая, как Рапунцель!

— Сашка, ну какая же ты у нас Красавица! Вот с кого портрет русской девушки писать надо! Как же мы ждём тебя на льду! Лучшая и неповторимая!

— Фигура — огонь!

— Нельзя быть такой красивой!

— Такая яркая и жизнерадостная, мегакрасотка.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
18
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир