«Красавица!» Пользователи в восторге от летних фото Трусовой
17 июля 2020, 18:46
Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала новые фото в Instagram.
Спортсменка поделилась своим настроением и радостью от того, как проводит время.
— Настроение — лето — подписала публикацию Трусова.
Пользователи в комментариях оценили пост спортсменки.
— Очень милая, как Рапунцель!
— Сашка, ну какая же ты у нас Красавица! Вот с кого портрет русской девушки писать надо! Как же мы ждём тебя на льду! Лучшая и неповторимая!
— Фигура — огонь!
— Нельзя быть такой красивой!
— Такая яркая и жизнерадостная, мегакрасотка.
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