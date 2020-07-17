«Красавица!» Пользователи в восторге от летних фото Трусовой

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала новые фото в Instagram.

Спортсменка поделилась своим настроением и радостью от того, как проводит время.

— Настроение — лето — подписала публикацию Трусова.

Пользователи в комментариях оценили пост спортсменки.

— Очень милая, как Рапунцель!

— Сашка, ну какая же ты у нас Красавица! Вот с кого портрет русской девушки писать надо! Как же мы ждём тебя на льду! Лучшая и неповторимая!

— Фигура — огонь!

— Нельзя быть такой красивой!

— Такая яркая и жизнерадостная, мегакрасотка.