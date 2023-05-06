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Сегодня, 10:35

Козловский заявил, что работа с Тутберидзе начнется на летних сборах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал, когда начнется совместная работа с тренером Этери Тутберидзе.

«Совместную работу начнем на летних сборах. Бытовые вопросы будем решать по мере их поступления. Уверен, что трудностей с этим не будет», — приводит слова Козловского RT.

Бойковой 21 год, Козловскому — 23, они являются чемпионами Европы 2020 года. Также они дважды выигрывали бронзовые медали европейских первенств (2019, 2022), в 2021 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1145237-kozlovskii-tutberidze-sbory
Фигурное катание
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский
Этери Тутберидзе
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