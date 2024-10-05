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Сегодня, 17:30

Козловский — о представлении себя как спортсмена из Петербурга: «Для меня важнее всего кататься за свою страну»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Призер чемпионата мира и чемпион Европы Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, высказался о том, что в официальных протоколах его с партнершей до сих пор представляют как спортсменов из Санкт-Петербурга.

В прошлом сезоне пара спортсменов переехала из Петербурга в Москву для работы с тренерским штабом Этери Тутберидзе. Ранее фигуристы тренировались в родном городе под руководством Тамары Москвиной.

— Вас представили необычным образом одновременно и как спортсменов Санкт-Петербурга и «Хрустального». Что об этом думаете?

— А что здесь необычного? Мы представляем Санкт-Петербург с точки зрения города, но тренируемся мы в «Хрустальном». Спортсмен должен быть закреплен за какой-то школой. Мы закреплены за той школой, где мы тренируемся, за теми тренерами. Я не вижу в этом ничего странного.

— Что важнее для вас, город или школа?

— Нам важно чувствовать себя частью той команды, в которой мы работаем. Если выбирать что важнее — то нам важнее всего представлять Россию. Кататься за свою страну. А в рамках Москвы, Петербурга, Владивостока — это все для нас уже второстепенно. Имело значение для нас представлять школу, в которой мы тренируемся. Школа и страна, — сказал Козловский.

Бойкова и Козловский впервые в карьере попытались исполнить четверной выброс, однако партнерша допустила ошибку на приземлении. Победили на соревнованиях Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра и Дмитрий стали вторыми.

Фигурное катание
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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