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«Козловский переносит коронавирус в легкой форме, Бойкова здорова». Москвина — о состоянии здоровья пары

15:09

Заслуженный тренер Тамара Москвина прокомментировала состояние Дмитрия Козловского, который выступает в паре с Александрой Бойковой.

Ранее сообщалось, что чемпионы Европы в парном катании не смогут принять участия в третьем этапе Кубка России, который пройдет в Сочи. Накануне соревнований спортсмены прошли тестирование на коронавирус, и у партнера оказался положительный результат.

— Дима действительно заболел, но он переносит заболевание в легкой форме, — приводит ТАСС слова Москвиной. — У Саши Бойковой тест отрицательный. Нет поводов для серьезного беспокойства — ситуация сложная во всем мире, нужно это пережить. В этом можно убедиться на примере Евгении Тарасовой и Владимира Морозова — все подвержены заболеваниям, эту ситуацию нужно пережить. Мы всем искренне желаем здоровья, обнимаем всех в режиме онлайн, в масках.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9737225

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