Ковтун вспомнил, как победил Плющенко перед Олимпийскими Играми в Сочи-2014

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, назвал свою самую запоминающуюся победу.

— Чемпионат России-2014, — написал фигурист в ответ на вопрос о самом запоминающемся для него соревновании.

На том чемпионате страны Ковтун обошел Евгения Плющенко, однако на Олимпийские Игры в Сочи-2014 не попал. На чемпионате Европы-2014 он стал пятым, а по итогам закрытых прокатов единственным представителем России в мужском катании в Сочи стал Плющенко.