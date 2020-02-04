ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Ковтун вспомнил, как победил Плющенко перед Олимпийскими Играми в Сочи-2014

19:41
Теги:

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, назвал свою самую запоминающуюся победу.

— Чемпионат России-2014, — написал фигурист в ответ на вопрос о самом запоминающемся для него соревновании.

На том чемпионате страны Ковтун обошел Евгения Плющенко, однако на Олимпийские Игры в Сочи-2014 не попал. На чемпионате Европы-2014 он стал пятым, а по итогам закрытых прокатов единственным представителем России в мужском катании в Сочи стал Плющенко.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир