Ковтун считает схему работы Тутберидзе лучшей в мире

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун высказался о методах работы российского тренера Этери Тутберидзе. Он считает ее схему лучшей в мире, так как она прекрасно работает.

— Если бы вы могли выбрать любую тренерскую команду мира, где хотели бы пройти стажировку, узнать внутреннюю кухню?

— Классный вопрос, кстати, — сказал Ковтун в интервью «Газете.ру». — Поскольку в ЦСКА я уже видел всю работу изнутри, то, если бы я хотел что-то новое узнать...

Разрываюсь сейчас между Брайаном Орсером и Этери Тутберидзе. У обоих тренеров очень сильные стороны, и хотелось бы освоить их внутренние секреты, увидеть схему работы... Наверное, все-таки на работу Тутберидзе я бы хотел посмотреть больше всего в мире.

— Это два очень разных подхода к тренировкам. Кажется, что Орсер часто выслушивает спортсмена и много позволяет решать ему самому, а у Тутберидзе сильнее дисциплина и эффективно работает похожая схема для всех.

— Я не могу утверждать, поскольку не присутствовал на их тренировках. Но кажется, что это так: у Орсера больше свободы в действиях спортсмена, у Тутберидзе — больше четкости и дисциплины. И ее схема прекрасно работает — лучше всех в мире. Нельзя судить ее работу ни в коем случае.