Ковтун рассказал, что не пропускает бои Нурмагомедова. Он всегда за него болел

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун рассказал, что не пропускает бои чемпионп UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Нурмагомедов 7 сентября победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Всего на счету 31-летнего россиянина 28 побед и ни одного поражения.

— Какие виды спорта смотрите как болельщик?

— Телевизор смотрю нечасто, но что не могу пропустить — это бои Хабиба Нурмагомедова. Всегда за него болел, а сейчас особенно. Единоборства нравится смотреть. Иногда смотрю футбол, когда какие-то топовые клубы играют.