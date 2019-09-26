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Ковтун рассказал, что не пропускает бои Нурмагомедова. Он всегда за него болел

18:50
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Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун рассказал, что не пропускает бои чемпионп UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Нурмагомедов 7 сентября победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Всего на счету 31-летнего россиянина 28 побед и ни одного поражения.

— Какие виды спорта смотрите как болельщик?

— Телевизор смотрю нечасто, но что не могу пропустить — это бои Хабиба Нурмагомедова. Всегда за него болел, а сейчас особенно. Единоборства нравится смотреть. Иногда смотрю футбол, когда какие-то топовые клубы играют.

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