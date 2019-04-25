Российский фигурист Максим Ковтун сказал, что обсудил с президентом ФФККР Александром Горшковым решение о завершении карьеры. Об уходе из спорта Ковтун объявил 23 апреля. Как сообщает официальный сайт ФФККР, Ковтун попросил вывести его из состава сборной России.

- Сегодня я встречался с президентом нашей федерации Александром Георгиевичем Горшковым, мы побеседовали, - сказал Ковтун. - Я объяснил, почему принял такое решение. Хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживал и поддерживает. Планов у меня много, но посмотрим. Мне надо самому понять, с чего начать.