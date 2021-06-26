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Ковтун ответил Ягудину: «Вирус передается только в ресторанах, в метро и на концертах нет»

21:16
Максим Ковтун. Фото "СЭ".
Максим Ковтун. Фото &quot;СЭ&quot;.
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Российский фигурист Максим Ковтун иронично отреагировал на слова олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, который раскритиковал проведение праздника выпускников «Алые паруса» в разгар пандемии коронавируса.

В своем Instagram он выложил видео с мероприятия, на котором присутствовало огромное количество людей.

«Интересно, а все эти люди с тестами или вакцинированные? Что *** происходит? Хотя, все нормально, дистанцию в 1,5 м соблюдают... *****... Россию умом не понять», — написал ранее Ягудин.

Ковтун ответил ему в комментариях: «Блин, Леш, ты че, не знаешь?! Вирус передается только в ресторанах! В метро и на концертах нет!»

Праздник прошел в ночь на 26 июня в Петербурге. Его посетили около 40 тысяч выпускников городских школ.

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