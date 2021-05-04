Ковтун о сотрудничестве с Плющенко: «Не было условий для большого спортсмена»

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун в интервью Василию Конову на его Ютуб-канале рассказал о работе с Евгением Плющенко. По словам спортсмена, тренер дал ему новый заряд.

— Мы начали. Если возвращаться к возвращению, Женя меня зарядил, на самом деле, — отметил Ковтун. — Вот что он хорошо умеет и что у него получилось, так это то, что он меня зарядил на то, что я могу. Планы были, в принципе, достаточно серьезные, но не было условий для того, чтобы готовиться, не было условий для большого спортсмена, чтобы выступать на больших стартах.

— Условий каких — бытовых, финансовых?

— Элементарно — размер катка, был маленький каток. Ожидалось одно, потом это все передвигалось. Мы же видим, что каток построился относительно недавно, который так долго все ждали. Исключительно, наверное, из-за этого не получилось. Возможно, еще какие-то условия Инне Германовне не нравились, но это уже вопрос к ней.

Не получилось, но вот этот заряд у меня остался, после чего я позвонил Елене Германовне (Буяновой — ред.) и попросил ее о встрече.

— Женя с Яной предлагали контрактную систему или просто переход?

— Никаких контрактов не было, никаких бумаг. Мы попробовали. Изначально разговор был — хорошо, я попробую, но пока мы просто пробуем, я ничего не обещаю, буду здесь кататься или нет.

— Сколько ты катался?

— Недели три, мне кажется. Примерно так. Покатались, попробовали, причем на очень хорошей ноте разошлись, он сказал, что было очень приятно со мной поработать, как он сказал, пощупать (смеется). Я за это тоже ему благодарен, за то, что он дал мне такой заряд, которого мне хватило для того, чтобы вернуться, потому что у меня уже руки были опущены, желания никакого не было, а я снова почувствовал, что могу и что хочу.