Ковтун и Гачинский оригинальным образом поздравили Тарасову с Новым годом
17:24
Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун необычным образом поздравил одного из своих бывших тренеров — заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову.
Фигурист опубликовал видео, на котором запечатлена попытка исполнить параллельный прыжок с другим бронзовым призером чемпионата мира-2011 Артуром Гачинским, также тренировавшимся у Тарасовой.
Оба фигуриста завершили карьеру.
Из Инстаграма Максима Ковтуна pic.twitter.com/OWjfUOCyLb— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) January 3, 2020
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