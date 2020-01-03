Ковтун и Гачинский оригинальным образом поздравили Тарасову с Новым годом

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун необычным образом поздравил одного из своих бывших тренеров — заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову.

Фигурист опубликовал видео, на котором запечатлена попытка исполнить параллельный прыжок с другим бронзовым призером чемпионата мира-2011 Артуром Гачинским, также тренировавшимся у Тарасовой.

Оба фигуриста завершили карьеру.