Фигурное катание
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Ковтун и Гачинский оригинальным образом поздравили Тарасову с Новым годом

17:24
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Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун необычным образом поздравил одного из своих бывших тренеров — заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову.

Фигурист опубликовал видео, на котором запечатлена попытка исполнить параллельный прыжок с другим бронзовым призером чемпионата мира-2011 Артуром Гачинским, также тренировавшимся у Тарасовой.

Оба фигуриста завершили карьеру.

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