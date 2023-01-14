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Сегодня, 11:04

Костюкович рассказала о желании стать тренером

Виктория Кравченко
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Российская фигуристка Полина Костюкович рассказала о желании стать тренером и вести свою группу парного катания.

4 января 19-летняя Костюкович в своих соцсетях сообщила о решении завершить карьеру.

«Конечно, в будущем я бы очень хотела свою группу парного катания, я безумно люблю этот вид и как спортсмен хочу делится опытом и увидеть в своих спортсменах то, чего в себе не смогла», — сказала Костюкович, отвечая на вопрос, не хотела ли она стать тренером. Фигуристка также сообщила, что планирует с марта работать в шоу на круизном лайнере», — цитирует Костюкович ТАСС.

Спортсменка в паре с Дмитрием Ялиным завоевала серебряную (2018) и бронзовую (2019) медали юниорских чемпионатов мира, а также заняла второе место в финале юниорского Гран-при (сезон-2018/19).

Источник: https://tass.ru/sport/16799141
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