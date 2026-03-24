Костылева обогнала Трусову по числу четверных за карьеру

14-летняя российская фигуристка Елена Костылева опередила Александру Трусову по числу успешных четверных прыжков, то есть тех, за которые были получены положительные оценки. Трусова за первый этап выступлений (с 2018 по 2022 год) на официальных стартах сделала 50 четверных при 95 попытках.

Перед нынешним сезоном были две фигуристки, которые могли догнать королеву квадов — Елена Костылева (38) и Маргарита Базылюк (37). Однако Базылюк почти не выступала на соревнованиях из-за травм. А вот Костылева сумела за шесть стартов сделать 13 четверных на плюсовые оценки и возглавила таблицу квадисток России и мира. Причем у нее заметно выше процент «захода» четверных — на «плюсы» исполнено 63% попыток, а у Трусовой — 53%.

В начале этого года Трусова объявила о возобновлении карьеры, таким образом, она еще может вернуть себе лидерство.

Ранее стало известно, кто из мужчин сделал больше всего четверных в олимпийском сезоне.

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