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Костылева не выступит на этапе юниорского «Гран-при России» в Москве из-за травмы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Фигуристка Елена Костылева не выступит на первом этапе юниорского «Гран-при России» в Москве из-за травмы.

«Лена три дня назад получила травму правой ноги, сильный ушиб. Она не выступит на этапе «Гран-при России» среди юниоров в Москве», — приводит ТАСС слова мамы спортсменки Ирины Костылевой.

Костылева в марте 2024 года перешла в группу тренера Евгения Плющенко. 13-летняя спортсменка является бронзовым призером чемпионата России-2024 по прыжкам, победительницей всероссийских соревнований «Мемориал Жука» среди девочек (2023) и первенства России среди девочек (2024).

Елена Костылева. Новая фигуристка-вундеркинд подрастает у Плющенко. Она обещает бороться с рекордом Трусовой

Источник: ТАСС
Фигурное катание
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