Костылева не выступит на этапе юниорского «Гран-при России» в Москве из-за травмы

Фигуристка Елена Костылева не выступит на первом этапе юниорского «Гран-при России» в Москве из-за травмы.

«Лена три дня назад получила травму правой ноги, сильный ушиб. Она не выступит на этапе «Гран-при России» среди юниоров в Москве», — приводит ТАСС слова мамы спортсменки Ирины Костылевой.

Костылева в марте 2024 года перешла в группу тренера Евгения Плющенко. 13-летняя спортсменка является бронзовым призером чемпионата России-2024 по прыжкам, победительницей всероссийских соревнований «Мемориал Жука» среди девочек (2023) и первенства России среди девочек (2024).