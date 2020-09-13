Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала слова фигуристки Алены Косторной по поводу ухода из группы Этери Тутберидзе.

— Прочитала интервью Алены Косторной, чей переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко стал второй сенсацией этого сезона, — написала Канделаки в своем Telegram-канале. — Приятно видеть, что Алена по-прежнему не хочет ввязываться в пикировки и о своем прежнем периоде высказывается довольно деликатно. Ясно, что давление привело к потере контакта, а поскольку спорт высших достижений это большой стресс, Алену нельзя винить за решение о переходе.

Нашей чемпионке Европы сейчас работается спокойнее, и, судя по ее словам, к ней в команде Плющенко прислушиваются больше. Все мы заинтересованы в новых победах Алены, и внутренний комфорт сыграет ей только на руку.