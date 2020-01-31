Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в эфире «СЭ» поделилась мнением о прокатах российских фигуристок на чемпионате Европы и высказалась о перспективах на чемпионате мира. Алена Косторная завоевала золото на европейском первенстве, Анна Щербакова — серебро, Александра Трусова — бронзу.

— Мне нравится катание Косторной но в произвольной программе создалось ощущение, как будто ей скучно. Как сказал Сизерон после поражения — нет драйва, он кончился, так много они выиграли. Девчонкам как-то рано драйв терять, но получается, они несколько выхолощены таким напряженным стартом сезона. По крайней мере, Косторная и Трусова. У Щербаковой он остался. Может быть, излишне накрутили себя перед чемпионатом Европы, а оказался обычный турнир.

На чемпионате мира будет трудно, нам надо несколько остыть от эйфории. Там будут сложные соперницы — Кихира, американки, Ен Ю. (Дмитрий Кузнецов)