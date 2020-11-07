Косторная попробует исполнить тройной аксель в произвольной программе Кубка России

Российская фигуристка Алена Косторная заявила, что хочет исполнить тройной аксель на этапе Кубка России в Казани.

«Буду пробовать восстановить тройной аксель, пока в произвольной программе. Если я буду уверена в этом прыжке, то попробую и в короткой», — сказала в интервью Первому каналу Косторная.

Фигуристка рассказала, что ей пришлось разнашивать новые ботинки при подготовке к этапу Кубка России: «Тренеров на льду не было, я пошла в тройной аксель. Неудачное приземление — и язык ботинка просто в трубочку загнулся. Ногу вообще не держало».

Этап Кубка России в Казани пройдет с 8 по 12 ноября.