Косторная попробует исполнить тройной аксель в произвольной программе Кубка России
12:44
Российская фигуристка Алена Косторная заявила, что хочет исполнить тройной аксель на этапе Кубка России в Казани.
«Буду пробовать восстановить тройной аксель, пока в произвольной программе. Если я буду уверена в этом прыжке, то попробую и в короткой», — сказала в интервью Первому каналу Косторная.
Фигуристка рассказала, что ей пришлось разнашивать новые ботинки при подготовке к этапу Кубка России: «Тренеров на льду не было, я пошла в тройной аксель. Неудачное приземление — и язык ботинка просто в трубочку загнулся. Ногу вообще не держало».
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