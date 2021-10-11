Косторная заявила, что недовольна своим выступлением в произвольной программе на турнире Finlandia Trophy

Российская фигуристка Алена Косторная заявила, что недовольна своим прокатом произвольной программы на турнире серии ISU Challenger Finlandia Trophy в Эспоо.

«Я недовольна своим прокатом (произвольной), потому что не получилось практически… Да не то что не все получилось, практически все элементы были очень сомнительны и как-то вот… Если вчера я получала удовольствие от проката, то сейчас я просто ехала, пытаясь собрать элементы, особо не показывая программу и не получая, собственно, никакого удовольствия.

Хотелось бы с ней выступить достойно. И это Вивальди — там нет особо медленных частей, под которые можно было бы вальяжно покататься. Любая, даже медленная часть, она все равно получается быстрой, потому что ну это стилистика, музыки такая», — приводит слова Косторной пресс-служба ФФККР.

Фигуристка также объяснила, в чем причина ее ошибок на тройном акселе.

«Недостаточно уверена в этом прыжке. Бывает так: ты его тренируешь, и все равно не получается. А бывает, что ты его особо и не тренируешь, и соответственно, он у тебя особо и не получается».

В короткой программе Косторная не стала заходить на тройной аксель, а в произвольной исполнила его со степ-аутом. По сумме выступлений она набрала 218,83 балла и заняла третье, итоговое место.