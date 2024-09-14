Косторная заявила, что готова кататься до 40 лет: «Пока здоровье позволяет»

Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница рассказали, за кем следят на международных турнирах, а также заявили, что готовы кататься до 40 лет, как и канадцы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам.

— Следите за международными стартами?

Куница: Следим. В этом сезоне пока только один был. За русскими ребятами следим, которые за другие страны катаются. Они больше всех и нравятся.

Косторная: Вот сейчас мы смотрели Ломбардию. Про парней я сказать ничего не могу, я видела одиночниц.

— Как вам канадцы?

Куница: Молодцы, катаются. Хорошо, что продолжают кататься в таком уже не юном возрасте. Это респект и уважение.

Косторная: Все молодцы.

— Готовы сами кататься также до 40?

Косторная: А почему нет? Мы готовы кататься до того момента, пока позволяет наше здоровье, и мы сделаем для этого все.

Контрольные прокаты сборной России проходят с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге.