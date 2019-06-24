Косторная закончила 9 классов школы и расстроена оценкой по ОБЖ

Победительница юниорского Финала "Гран при"-2018/19 Алена Косторная поделилась в своем Инстаграме фотографией с аттестатом об окончании 9 классов.

– Урааа, 9 классов позади. И одна грустная четверка в аттестате, – подписала фото фигуристка.

В комментариях выяснилось, что единственная четверка в аттестате спортсменки по ОБЖ.

Косторная также является серебряным призером чемпионата мира среди юниоров 2018 года и двукратным бронзовым призером взрослого чемпионата страны. Сезон 2019/20 станет для фигуристки дебютным на взрослом уровне. Косторная выступит на двух этапах "Гран-при": во Франции и в Японии, на которых в числе соперниц будет ее одногруппница – олимпийская чемпионка Алина Загитова.