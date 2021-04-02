Косторная выступила на шоу в Казани с программой, которую она называла ужасной

Чемпионка Европы Алена Косторная выступила на шоу Этери Тутберидзе с прокатом под музыку из песни популярного американского поп-исполнителя Бийли Айлиш Lovely. Хореограф-постановщик программы — Даниил Глейхенгауз.

Отметим, что программу поставили во время прошлогоднего межсезонья. После этого Косторная перешла к Евгению Плющенко и одной из причин перехода было несогласие с хореографическими решениями Глейхенгауза и поставленную ей программу Алена называла «ужасной». В марте Косторная вернулась обратно к Тутберидзе. Выступление в Казани стало для Алены первым после возвращения в «Хрустальный».

(Рустам Имамов)