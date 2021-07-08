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Косторная выложила новое фото с измененным имиджем

19:30
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Российская фигуристка Алена Косторная опубликовала в Instagram фотографию, где она позирует с новым цветом волос — фиолетовым.

В минувшем сезоне Косторная тренировалась в академии Евгения Плющенко. Фигуристка стала второй на этапе «Гран-при» в Москве, пропустила чемпионат России и завершила сезон выступлением в финале Кубка России, заняв шестое место. В марте 2021 года спортсменка вернулась в группу Этери Тутберидзе.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CREjUInJkAB/

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