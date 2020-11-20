Косторная выиграла короткую программу «Гран-при России»

Российская фигуристка Алена Косторная показала лучший результат в короткой программе на этапе «Гран-при России» в Москве. Она набрала 78,84 балла.

Второй стала Елизавета Туктамышева (74,70). Замкнула тройку Александра Трусова (70,81).

Произвольная программа состоится завтра.

Москва (Россия)

«Гран-при»

Кубок Ростелекома

Женщины

Короткая программа

1. Алена Косторная (Россия) — 78,84

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 74,70

3. Александра Трусова (Россия) — 70,81

4. Анастасия Гулякова (Россия) — 70,07

5. Елизавета Нугуманова (Россия) — 68,47

6. Софья Самодурова (Россия) — 68,01