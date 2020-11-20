Косторная выиграла короткую программу «Гран-при России»
20:59
Российская фигуристка Алена Косторная показала лучший результат в короткой программе на этапе «Гран-при России» в Москве. Она набрала 78,84 балла.
Второй стала Елизавета Туктамышева (74,70). Замкнула тройку Александра Трусова (70,81).
Произвольная программа состоится завтра.
Москва (Россия)
«Гран-при»
Кубок Ростелекома
Женщины
Короткая программа
1. Алена Косторная (Россия) — 78,84
2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 74,70
3. Александра Трусова (Россия) — 70,81
4. Анастасия Гулякова (Россия) — 70,07
5. Елизавета Нугуманова (Россия) — 68,47
6. Софья Самодурова (Россия) — 68,01
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