Косторная выиграла этап «Гран-при» в Японии, Загитова — третья
Россиянка Алена Косторная выиграла этап «Гран-при» в Японии.
Второй стала японка Рика Кихира, третьей — еще одна представительница России Алина Загитова.
Все шесть этапов серии выиграли россиянки из группы Этери Тутберидзе.
В финал «Гран-при», который пройдет в начале декабря в Турине, вышли четыре россиянки.
Саппоро (Япония)
«Гран-при»
NHK Trophy
Женщины
Произвольная программа
1. Алена Косторная (Россия) — 154,96
2. Рика Кихира (Япония) — 151,95
3. Алина Загитова (Россия) — 151,15
4. Юхана Йокои (Япония) — 126,87
5. Мако Ямасита (Япония) — 123,55
6. Софья Самодурова (Россия) — 119,42
Итог
1. Алена Косторная (Россия) — 240,00
2. Рика Кихира (Япония) — 231,84
3. Алина Загитова (Россия) — 217,99
4. Юхана Йокои (Япония) — 189,54
5. Мако Ямасита (Япония) — 189,25
6. Софья Самодурова (Россия) — 183,27
Россиянки из группы Тутберидзе выиграли все шесть этапов «Гран-при» //
Четыре россиянки вышли в финал «Гран-при»
Гран-при Японии по фигурному катанию: расписание и трансляции
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2019-2020/events/2449_200_1/