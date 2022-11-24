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Сегодня, 10:40

Косторная вспомнила операцию на бедре

Алла Шишкина
Колумнист
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Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Алены Косторной, чемпионки Европы-2020 по фигурному катанию. Она рассказала о ходе восстановления после недавней операции.

Как ты себя чувствуешь? Как твое бедро, как прошла операция?

— Нормально все. Операция прошла хорошо, как и восстановление. Было долго и тяжело, потому что устала сидеть и ничего не делать. Меня поддерживали болельщики, но хотелось бы двигаться.

— Тебя преследуют травмы в последнее время. Сначала ты ломала кисть, потом бедро. Как-то ты сказала, что не хочешь в 18 лет остаться без руки. Это было сказано на эмоциях или задним числом понимаешь, что нужно было перебороть себя и тренироваться с гипсом?

— Нет, оно того не стоило.

— Не стоило тогда выступать на чемпионате России и пытаться попасть в сборную?

— Нет. Это прошло, и я не сожалею об этом. Так произошло — значит, так надо.

— На тот момент это было прямо настолько серьезно?

— Выступить и тренироваться я не могла. Тут разные травмы. Сейчас я не могу даже двинуться, мне больно. А там немножко другие факторы. Например, рука в платье не помещалась, меня перекашивало на один бок из-за гипса.

— А как сломала руку?

— Я пошла тренировать элемент и с прыжка неудачно упала. Это не было на отдыхе, тусовке или вечеринке.

Косторная перенесла операцию на бедре в начале сентября нынешнего года. 19-летняя фигуристка должна восстановиться от повреждения весной 2023 года.

Российская фигуристка Алена Косторная. Большое интервью Алены Косторной — о травмах, Тутберидзе, Щербаковой, парном катании, любви к лошадям и караоке
Фигурное катание
Алена Косторная
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