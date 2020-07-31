Косторная вслед за Трусовой ушла от Тутберидзе к Плющенко
16:19
Чемпионка Европы-2020 Алена Косторная будет заниматься в академии Евгения Плющенко. Об этом в комментариях Instagram написала ее бывший тренер Этери Тутберидзе, которая объявила об уходе фигуристки.
«К Плющенко. Договорились еще в мае», — ответила Тутберидзе в комментариях к своему посту.
В мае от Тутберидзе в академию Плющенко ушла другая ее ученица — Александра Трусова.
Косторная в сезоне-2019/20 стала чемпионкой Европы и выиграла финал «Гран-при», также на ее счету серебро и две бронзы чемпионатов России.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/p/CDTqWNoH-G-/?igshid=e84y1fhrxndy
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