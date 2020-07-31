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Косторная вслед за Трусовой ушла от Тутберидзе к Плющенко

16:19
7 декабря. Турин. Призовая тройка финала &quot;Гран-при&quot;: Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова (слева направо). Две последние уйдут от Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Фото Reuters
7 декабря. Турин. Призовая тройка финала &quot;Гран-при&quot;: Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова (слева направо). Две последние уйдут от Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Фото Reuters
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Чемпионка Европы-2020 Алена Косторная будет заниматься в академии Евгения Плющенко. Об этом в комментариях Instagram написала ее бывший тренер Этери Тутберидзе, которая объявила об уходе фигуристки.

«К Плющенко. Договорились еще в мае», — ответила Тутберидзе в комментариях к своему посту.

В мае от Тутберидзе в академию Плющенко ушла другая ее ученица — Александра Трусова.

Косторная в сезоне-2019/20 стала чемпионкой Европы и выиграла финал «Гран-при», также на ее счету серебро и две бронзы чемпионатов России.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CDTqWNoH-G-/?igshid=e84y1fhrxndy

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